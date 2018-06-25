Неделько и Ватутин узнали соперников в квалификации Уимблдона 

Состоялась жеребьёвка квалификации третьего турнира «Большого шлема» 2018 года — Уимблдона. В первом раунде отборочных соревнований россиянин Иван Неделько сыграет с представителем Италии Стефано Травальей (25).
Соперником россиянина Алексея Ватутина (24) будет словенец Блаж Рола.
Матчи квалификации Уимблдона стартуют 25 июня. Сегодня также состоится жеребьёвка женского отборочного турнира.
Поединки основной сетки Уимблдона начнутся 2 июля. Турнир завершится 15 июля.
Действующими победителями Уимблдона являются швейцарец Роджер Федерер и испанка Гарбинье Мугуруса.