Родина победила Хромачёву во втором раунде квалификации Уимблдона

За выход в основную сетку третьего турнира «Большого шлема» 2018 года 29-летняя россиянка поспорит с представительницей Японии Майо Хиби.

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