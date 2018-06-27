Родина победила Хромачёву во втором раунде квалификации Уимблдона 

Российская теннисистка Евгения Родина (9) вышла в финал квалификации Уимблдона. Во втором раунде отборочных соревнований она обыграла свою соотечественницу Ирину Хромачёву со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
За выход в основную сетку третьего турнира «Большого шлема» 2018 года 29-летняя россиянка поспорит с представительницей Японии Майо Хиби.
Поединки основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2018 года стартуют 2 июля. Турнир завершится 15 июля.