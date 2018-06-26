Жук взяла реванш у Грамматикопулу и вышла во 2-й круг квалификации Уимблдона

Россиянка Софья Жук стала участницей второго круга квалификации Уимблдона, справившись с гречанкой Валентини Грамматикопулу в двух партиях — 6:3, 6:2. Матч продолжался ровно час. Месяц назад Жук проиграла Грамматикопулу на старте квалификации « Ролан Гаррос ». Счёт по личным встречам стал 1-1. Следующей соперницей Софьи станет бельгийка Исалин Бонавентюр (11), которая победила испанку Сильвию Солер-Эспиносу в трёх сетах. Для выхода в основную сетку травяного турнира серии «Большого шлема» теннисистке необходимо выиграть три матча кряду в квалификации. Уимблдон будет проходить со 2 по 15 июля. Женский одиночный финал состоится 14 июля.