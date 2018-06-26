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Жук взяла реванш у Грамматикопулу и вышла во 2-й круг квалификации Уимблдона
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Жук взяла реванш у Грамматикопулу и вышла во 2-й круг квалификации Уимблдона 

Чемпионат.com 3 часа назад
Россиянка Софья Жук стала участницей второго круга квалификации Уимблдона, справившись с гречанкой Валентини Грамматикопулу в двух партиях — 6:3, 6:2. Матч продолжался ровно час. Месяц назад Жук проиграла Грамматикопулу на старте квалификации «Ролан Гаррос». Счёт по личным встречам стал 1-1.
Следующей соперницей Софьи станет бельгийка Исалин Бонавентюр (11), которая победила испанку Сильвию Солер-Эспиносу в трёх сетах.
Для выхода в основную сетку травяного турнира серии «Большого шлема» теннисистке необходимо
выиграть три матча кряду в квалификации.
Уимблдон будет проходить со 2 по 15 июля. Женский одиночный финал состоится 14 июля.
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