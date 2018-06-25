Ещё
Донской выиграет у Беранкиса на старте турнира в Анталье, уверены эксперты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Донской выиграет у Беранкиса на старте турнира в Анталье, уверены эксперты 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянин Евгений Донской 25 июня сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом в первом круге турнира категории ATP 250 в Анталье.
Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Беранкиса оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+1,5» гейма — 1.87.
Если Евгений Донской сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.68. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.95.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.20.
Чемпионат.com: последние новости
Квитова поднялась на 2-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Касаткина — на 9-ю Надаль в третий раз за год сместит Федерера с первой строчки Неделько и Ватутин узнали соперников в квалификации Уимблдона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем82
ЧМ-2018: немцев накажут за неприличные жесты3
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018169
Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут3
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение