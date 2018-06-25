Донской выиграет у Беранкиса на старте турнира в Анталье, уверены эксперты

Россиянин Евгений Донской 25 июня сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом в первом круге турнира категории ATP 250 в Анталье.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Беранкиса оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+1,5» гейма — 1.87.

Если Евгений Донской сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.68. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.95.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.20.