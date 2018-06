God of War сдает позиции в чартах

Чемпионат мира по футболу, в котором команды миллиардеров бегают по полю с мячом на потеху простым работягам, перетянул внимание игрового сообщества на себя. Именно поэтому God of War стала терять позиции в британских чартах, уступив FIFA 18 и Mario Tennis Aces.

Detroit: Become Human тоже неплохо себя чувствует в списке лидеров с дышащей в затылок Grand Theft Auto 5. Весь чарт выглядит так:

Mario Tennis AcesFIFA 18God of WarMario Kart 8 DeluxeFallout 4Detroit: Become HumanGrand Theft Auto VCall of Duty: WWIISuper Mario OdysseyPlayStation VR Worlds