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Mario Tennis Aces стартовала с первого места в британской рознице
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Mario Tennis Aces стартовала с первого места в британской рознице 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
А эксклюзивы PS4 не успели потерять позиции после крупной распродажи.
Лидером розничных продаж в Великобритании на прошедшей неделе стал единственный крупный релиз — Mario Tennis Aces, вышедшая на Switch.
Тайтлы-эксклюзивы PlayStation 4 не слишком сильно опустились в топе — масштабная акция «Время играть» от Sony завершилась лишь 18 июня. God of War и Detroit потеряли лишь по две позиции, а сборник мини-игр для PS VR замыкает десятку лидеров.
Одно из самых ощутимых падений случилось у Vampyr от Dontnod. Экшен-RPG продержалась в топ-10 всего две недели, опустившись с восьмого места на восемнадцатое.
Топ-10 розничных продаж Великобритании с 17 по 23 июня
Mario Tennis Aces
FIFA 18  God of War  Mario Kart 8 Deluxe
Fallout 4  Detroit: Become Human
Grand Theft Auto V  Call of Duty: WWII
Super Mario Odyssey
Playstation VR Worlds
#чарты
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