Mario Tennis Aces стартовала с первого места в британской рознице

А эксклюзивы PS4 не успели потерять позиции после крупной распродажи.

Лидером розничных продаж в Великобритании на прошедшей неделе стал единственный крупный релиз — Mario Tennis Aces, вышедшая на Switch.

Тайтлы-эксклюзивы PlayStation 4 не слишком сильно опустились в топе — масштабная акция «Время играть» от Sony завершилась лишь 18 июня. God of War и Detroit потеряли лишь по две позиции, а сборник мини-игр для PS VR замыкает десятку лидеров.

Одно из самых ощутимых падений случилось у Vampyr от Dontnod. Экшен-RPG продержалась в топ-10 всего две недели, опустившись с восьмого места на восемнадцатое.

Топ-10 розничных продаж Великобритании с 17 по 23 июня

Mario Tennis Aces

FIFA 18 God of War Mario Kart 8 Deluxe

Fallout 4 Detroit: Become Human

Grand Theft Auto V Call of Duty: WWII

Super Mario Odyssey

Playstation VR Worlds

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