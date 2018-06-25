Снова Надаль, воскрешение Джоковича и горе Маррея

И снова рокировка

Всего неделю Роджер Федерер продержался на вершине мирового рейтинга, после чего вновь уступил пальму первенства Рафаэлю Надалю . Швейцарец заработал очки в Штутгарте, где сумел взять титул, тогда как в прошлом году он выбыл здесь уже в стартовом поединке.

Однако в Галлле от 36-летнего Федерера требовалась защита титула, но с этой задачей он не справился. Четыре победы привели ветерана в решающий матч, но там победителем оказался перспективный хорват Борна Чорич . В решающей партии Роджер неожиданно показал плохой теннис, допустил много ошибок и остался без трофея. Теперь Федерер будет отдыхать и готовиться к Уимблдону, но там он выступит уже в статусе второго номера планеты.

В обновленном рейтинге у Надаля 8770 очков, а у Федерера — 8720. Разрыв минимальный, но можно прогнозировать, что испанец в ближайшие месяцы не отдаст лидерство. На Уимблдоне, чтобы теннисисты поменялись местами в восьмой раз за сезон, Федерер должен стать чемпионом, а Надаль при этом — проиграть в одном из трех первых поединков. Данный сценарий весьма маловероятен. На следующих турнирах от швейцарца потребуется защита аж 600 очков (финал в Монреале), а вот испанцу необходимо повторить третий круг в Монреале и выйти в четвертьфинал в Цинциннати. Вполне возможно, что Рафа превзойдет эти результаты и положит в копилку даже больше, чем 270 пунктов, которые требуются, чтобы остаться первым номером.

Россияне были далеки от титулов

На каждом из четырех турниров выступили российские теннисисты, но более-менее удачным можно назвать разве что результат Карена Хачанова , который сумел выйти в четвертьфинал Галле. При этом защитить очки все равно не удалось, ведь в прошлом сезоне Карен добрался до полуфинала, а там уступил Роджеру Федереру.

На этот раз Хачанов был остановлен испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 3:6, 7:6, 3:6. Можно отметить пообеду Даниила Медведева в первом круге Лондона над шестым номером посева Джеком Соком (7:5, 6:3), но далее последовало фиаско в игре с Жереми Шарди (6:7, 3:6). Надежды были и на первую ракетку России Дарью Касаткину , которая в первом круге Бирмингема справилась с Кристиной Плишковой (3:6, 7:5, 6:4), но тут же Дарья красиво взяла первую партию у Леси Цуренко , но уступила в следующих двух (6:1, 3:6, 3:6).

Из других итоговых результатов без участия россиян со знаком плюс можно отметить выход в финал лондонских соревнований Новака Джоковича . Там он в упорной борьбе уступил Марину Чиличу , но после финала серб признался, что впервые за долгое время получил необходимую игровую практику и практически набрал оптимальную форму, что является отличной новостью перед грядущим Уимблдоном. Новак доволен собой, ведь целый год не выступал в финалах.

А вот кому не удалось получить драгоценную игровую практику и порадовать своих болельщиков, так это Энди Маррею . Экс-лидер мирового рейтинга приехал на домашний турнир в Лондон, где становился чемпионом пять раз, но все омрачила жеребьевка. Маррею противостоял Ник Кирьос — большой талант, набравший в последнее время прекрасную форму. Результат был закономерным в пользу австралийца — 2:6, 7:6, 7:5.

Главные финалы недели

Турнир WTA Premier. Бирмингем (Англия). Birmingham Classic

Борна Чорич (Хорватия) — Роджер Федерер (Швейцария, 1) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 Турнир ATP World Tour 500. Лондон, Великобритания. Quenn’s Club Championships

Марин Чилич (Хорватия, 1) — Новак Джокович (Сербия) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3 Последние приготовления к Уимблдону. Россиянки попытаются покорить Истборн

Третья неделя травяного сезона будет ознаменована подготовкой к Уимблдону, а турниры пройдут в Истборне (женский и мужской) и Анталье (мужской).

Каролина Плишкова, У девушек в Исборне за титул не сможет побороться первая ракетка мира Симона Халеп, залечивающая травму, но и без нее звезд хватит на всех. Каролин Возняцки Елена Остапенко , Петра Квитова и другие.

Мужской Истборн — куда более скромный по составу. Главной звездой на бумаге здесь будет полуфиналист « Ролан Гаррос Диего Шварцман , у которого вообще нет опыта побед на траве. Согласитесь, звучит как-то не очень убедительно. Уже в первом раунде пройдет поединок обладателей wild card — Стэна Вавринки и Энди Маррея. В недалеком прошлом такое сражение тянуло бы на финал. Маррей обязан побеждать опытного и опасного швейцарца, если хочет все-таки набрать форму перед Уимблдоном. Из россиян здесь сыграет только Даниил Медведев.

Турнир WTA Premier. Истборн (Англия). Eastbourne Classic

Действующий чемпион: Каролина Плишкова.

Турнир ATP World Tour 250. Истборн, Англия. Eastbourne International

Действующий чемпион: Новак Джокович.

Турнир ATP World Tour 250. Анталья, Турция. Antalya Open

Действующий чемпион: Юити Сугита.