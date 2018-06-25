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Феррер одержал первую победу после того, как стал отцом
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Феррер одержал первую победу после того, как стал отцом 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Испанец Давид Феррер (6) выиграл первый матч после того, как стал отцом. Напомним, что в связи с предстоящими родами жены Давид пропустил месяц турниров после четвертьфинала Кубка Дэвиса, где принёс сборной Испании решающее очко в сумасшедшем поединке с немцем Филиппом Кольшрайбером. Феррер вернулся в тур на «Мастерс 1000» в Риме, но на грунте проиграл три матча подряд.
В первом круге турнира категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания) Феррер победил итальянца Маттео Берреттини (Q) со счётом 7:5, 6:3. Поединок продолжался 1 час 25 минут. Давид ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал все 5 заработанных брейк-пойнтов. На счету Берреттини 3 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Двойных у итальянца не было.
Следующий соперник Давида определится в матче между представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным и австралийцем Алексом Де Минором (Q).
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