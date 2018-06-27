Кукушкин не пустил Феррера в четвертьфинал турнира в Истбурне 

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Шарапова обыграла Вихлянцеву на выставочном турнире в Харлингхэме

Монфис обыграл Кавчича и вышел в четвертьфинал турнира в Анталье

Остапенко отдала всего три гейма Бузэрнеску в 1/8 финала турнира в Истбурне