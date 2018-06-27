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Кукушкин не пустил Феррера в четвертьфинал турнира в Истбурне
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Кукушкин не пустил Феррера в четвертьфинал турнира в Истбурне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Михаил Кукушкин, представляющий Казахстан, вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне. В матче второго круга Кукушкин в двух сетах разгромил пятого сеяного, испанца Давида Феррера, со счётом 6:2, 6:0. Матч продолжался 1 час 18 минут. Кукушкин 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Феррера 2 эйса, 5 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка.
В других матчах второго круга австралиец Джон Миллман на двух тай-брейках одолел пятого сеяного, аргентинца Леонардо Майера, — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Британец Кэмерон Норри (WC) выиграл у соотечественника Джея Кларка (LL) — 6:4, 6:3.
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