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Кукушкин в трёх сетах обыграл Эдмунда и вышел в полуфинал турнира в Истбурне
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Кукушкин в трёх сетах обыграл Эдмунда и вышел в полуфинал турнира в Истбурне 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Истбурне (Великобритания). Он победил британца Кайла Эдмунда, посеянного под вторым номером, со счётом 5:7, 6:3, 6:1.
Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Кукушкин выполнил 8 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Эдмунда 8 эйсов, 3 ошибки на подаче и 6 упущенных брейк-пойнтов.
За выход в финал соревнований в Великобритании Кукушкин поспорит с немцем Мишей Зверевым, ранее обыгравшим канадца Дениса Шаповалова (3).
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