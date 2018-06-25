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Маррей выиграл первый матч за год, победив Вавринку
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Маррей выиграл первый матч за год, победив Вавринку 

SPORT24.ru 39 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей выиграл первый матч после травмы бедра, полученной год назад. В первом круге турнира в Истберне Маррей обыграл трехкратного победителя турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку.
Для Маррея эта победа стала первой за 350 дней. Британский теннисист долгое время восстанавливался после травмы бедра. Первый матч после возвращения он провел на прошлой неделе, когда проиграл Нику Кирьосу в трех сетах.
В следующем раунде Маррею предстоит матч с соотечественником Кайлом Эдмундом.
ATP. Истберн. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:1, 6:3
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