Ещё
ЧМ-2018: уже 35 матчей подряд без 0:0!
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЧМ-2018: уже 35 матчей подряд без 0:0! 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Чемпионат мира по футболу в России продолжает улучшать серию по количеству матчей со старта турнира, в которых забивался хотя бы один гол. Халид Бутаиб открыл счет в игре Испания — Марокко и продлил серию до 35 игр. Предыдущий рекорд — 26 матчей подряд с голами — был установлен в 1954 году. Впрочем, тогда было сыграно всего 26 игр.
Всего на ЧМ-2018 будет сыграно 64 матча, а это значит, что уже больше половины турнира прошло без нулей на табло.
Онлайн-трансляция матча Испания — Марокко
Испания — Марокко
Спорт-Экспресс: последние новости
Касаткина поднялась на 9-е место в чемпионской гонке WTA Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Касаткина, Павлюченкова, Кузнецова и другие узнали соперниц в Истбурне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов высказался о поражении сборной308
3:0. Россия разгромно проиграла Уругваю961
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно86
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем109
Россия осталась вдесятером164
Видео
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:19
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
ЧМ по футболу 2018
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение