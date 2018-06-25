ЧМ-2018: уже 35 матчей подряд без 0:0!

Чемпионат мира по футболу в России продолжает улучшать серию по количеству матчей со старта турнира, в которых забивался хотя бы один гол. Халид Бутаиб открыл счет в игре Испания — Марокко и продлил серию до 35 игр. Предыдущий рекорд — 26 матчей подряд с голами — был установлен в 1954 году. Впрочем, тогда было сыграно всего 26 игр.

Всего на ЧМ-2018 будет сыграно 64 матча, а это значит, что уже больше половины турнира прошло без нулей на табло.

Онлайн-трансляция матча Испания — Марокко

Испания — Марокко