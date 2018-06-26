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Финал Уимблдона в мужском разряде не будет перенесён из-за финала ЧМ-2018 по футболу
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Финал Уимблдона в мужском разряде не будет перенесён из-за финала ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 5 часов назад
Директор теннисного турнира Большого шлема, Уимблдона, Ричард Льюис сообщил, что организаторы приняли решение не переносить финал турнира в мужском одиночном разряде из-за возможного совпадения по времени с финалом чемпионата мира по футболу в России.
«Мы обсуждали эту тему не больше 25 секунд. Просто сказали друг другу: «Наш финал начинается в два часа дня, так что будем придерживаться этого. Это наша традиция, давайте не менять её», — приводит слова Льюиса The Times.
Он добавил, что в качестве причины переноса может послужить любой повод, в том числе и соревнования по лёгкой атлетике. По его словам, финал Уимблдона в мужском разряде может уже завершиться к четырём часам дня.
Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не относит себя к числу фаворитов предстоящего третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
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