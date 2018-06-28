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Шарапова, Бушар, Федерер, Серена, Джокович, Азаренко, Звонарёва в соцсетях
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Шарапова, Бушар, Федерер, Серена, Джокович, Азаренко, Звонарёва в соцсетях 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Скоро теннисистам будет не до футбола. Уимблдон собрал всех лучших. Их поддержат даже Сидни Кросби и Элтон Джон.
Затишье перед бурей — так можно охарактеризовать состояние, в котором пребывает теннисный мир на данный момент. В четверг на Уимблдоне завершилась квалификация, а уже в пятницу пройдёт жеребьёвка основных сеток этого самого известного в мире теннисного турнира. Кроме того, некоторые теннисисты сражаются за главные призы на турнирах в Анталье (мужчины) и Истбурне (мужчины и женщины). Ну а ведущие мастера ракетки уже вовсю тренируются на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, где в ближайший понедельник стартует 132-й по счёту Уимблдон. Посмотрим, что нового в соцсетях у спортсменов.
Мария Шарапова не проводила официальных матчей с четвертьфинала «Ролан Гаррос», где она уступила испанке Мугурусе. Тем не менее, россиянка значится в списке основных претенденток на титул Уимблдона-2018 наряду с той же Мугурусой и другими ведущими теннисистками мира. Шарапова, которая выиграла этот турнир в 17 лет (в 2004-м), уже давно на месте. Она провела два поединка на выставочном турнире в Харлингхэме с Марией Саккари (Греция) и Натальей Вихлянцевой (Россия) и продолжает готовиться к старту Уимблдона.
Мария традиционно для последнего времени путешествует по турнирам вместе со своим бойфрендом Александром Гилксом. Звёздная пара посетили светский раут, организованный в честь 25-летия благотворительного фонда знаменитого музыканта Элтона Джона.
Выступила Шарапова и в качестве гида — она провела небольшую экскурсию по Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета для звезды мирового хоккея канадца Сидни Кросби. Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и множества других индивидуальных призов, капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» остался доволен увиденным.
Сыграла роль экскурсовода и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Американка продемонстрировала своей крохотной дочери Алексис-Олимпии центральный корт стадиона, где она одержала немало громких побед. Организаторы Уимблдона, несмотря на очень низкий на данный момент рейтинг Серены (183-е место), посеяли семикратную победительницу соревнований под высоким 25-м номером — как раз следом за Шараповой (27). Уильямс после двух титулов подряд (2015 и 2016) пропустила следующий розыгрыш из-за беременности, в итоге для американки было сделано исключение и её включили в посев.
Ещё одна бывшая первая ракетка мира и чемпионка турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко, в отличие от Шараповой и Серены, сыграла один турнир WTA на траве перед Уимблдоном — на Мальорке. Именно там белоруска провела год назад первый официальный матч после рождения сына Лео, и в этом сезоне снова приехала на этот испанский остров. И в 2017-м и в 2018-м Азаренко дошла до второго круга. Посмотрим, что получится у неё теперь на Уимблдоне (в прошлом году был 4-й круг).
А вот ещё одна первая ракетка мира, только действующая, Елена Веснина (в парном разряде) после Уимблдона этого статуса точно лишится. Россиянка снялась с турнира в обоих разрядах из-за травмы колена и теперь точно не сможет защитить прошлогодний титул, завоёванный вместе с Екатериной Макаровой. Кстати, Макарова заявилась в этом году в паре с Верой Звонарёвой, которая ещё и пробилась в основу одиночного разряда через квалификацию. Ну а что касается Весниной, то Елена никогда не унывает. Она воспользовалась вынужденной паузой в выступлениях и посетила несколько матчей проходящего сейчас в России чемпионата мира по футболу. Кроме того, Елена продемонстрировала всем, что умеет обращаться не только с теннисным мячом, но и с футбольным.
Футбольная тема близка и другой действующая чемпионке Уимблдона (в одиночном разряде) — Гарбинье Мугурусе, которая решила поддержать сборную Испании перед решающим матчем группового этапа ЧМ-2018 с командой Марокко, облачившись в футболку. Испанцы в итоге сыграли вничью (2:2) и заняли первое место в своей группе. Интересно, наденет ли Мугуруса снова эту футболку 1 июля, когда в «Лужниках» пройдёт 1/8 финала Испания — Россия?
У Эжени Бушар тоже приподнятое настроение в связи с футболом. Нет, сборная Канады не играет на российском мундиале, она вообще всего лишь раз в истории играла на чемпионатах мира — в далёком 1986-м. Но в ближайшее время сыграет обязательно — если не через четыре года, то уж потом наверняка, поскольку недавно ФИФА (международная федерация футбола) приняла решение, что ЧМ-2026 впервые пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде.
При этом количество стран-участниц финального турнира первенства расширится с 32 команд до 48, три из которых обязательно достанутся хозяевам. Кстати, сама Бушар, несмотря на низкий рейтинг, только что успешно преодолела квалификационный турнир на Уимблдоне и пробилась в основную сетку. Лучшим результатом на этом турнире для канадки был финал-2014.
Ещё одна бывшая финалистка Уимблдона, россиянка Вера Звонарёва (2010), как и Бушар успешно преодолела квалификационный турнир и пробилась в основу розыгрыша-2018.
Похоже, постепенно находит былую игру и возвращающийся в строй после травмы и операции на локте серб Новак Джокович. На минувшей неделе он дошёл до финала турнира ATP500 в Лондоне, попутно одержав 800-ю победу в карьере. В честь этого знаменательного события трёхкратному чемпиону Уимблдона подарили вот такой замечательный кулинарный шедевр. При этом Новак уточнил, что всё без глютена, поскольку он давно является поборником популярной в теннисной среде безглютеновой диеты, причём им же и заведённой.
Круглое число отметила и Петра Квитова. На турнире в Бирмингеме она защитила прошлогодний титул, и это уже 25-й трофей в её карьере. Кстати, чешская теннисистка довольно удачно выступает на травяном покрытии. Помимо двух титулов в Бирмингеме у неё в активе ещё и два победных Уимблдона (2011, 2014).
Рядом с Кристиной Младенович — не её бойфренд Доминик Тим, как могло показаться на первый взгляд, а очень похожий на него издалека младший брат француженки с сербскими корнями — Лука. В профайле у молодого человека написано, что он профессиональный футболист, однако на самом деле он отличный теннисный спарринг для Кристины.
Ну а Доминик Тим занимается тем же самым, что и Младенович — проводит последние тренировки перед стартом Уимблдона, причём спарринг он проводит ни с кем-нибудь, а с самим Рафаэлем Надалем, с которым они совсем недавно разыграли финал «Ролан Гаррос».
Готов к Уимблдону и действующий чемпион Роджер Федерер. А вы готовы?
Ну и в качестве мотивирующего бонуса для тех, кто ждёт не дождётся начала Уимблдона, посмотрите, каким впечатляющим сальто назад отметила выход в финал квалификации украинка Марта Костюк. В трёхчасовом сражении она выиграла у американки Кристи Анн (9:7 в третьем сете) и выплеснула накопившиеся эмоции вот таким гимнастическим образом. Кстати, сегодня Марте исполняется 16 лет. И не беда, что она в основную сетку в итоге так и не смогла пробиться. Какие её годы?
Чемпионат.com: последние новости
Басилашвили победил Лайовича и вышел в четвертьфинал на турнире в Анталье Монфис обыграл Кавчича и вышел в четвертьфинал турнира в Анталье Блинкова и Вондроушова не сумели пробиться в основную сетку Уимблдона в паре
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