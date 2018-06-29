Шарапова узнала соперницу на Уимблдоне

Шарапова сыграет с россиянкой Дьяченко в матче первого круга Уимблдона

Россиянка Мария Шарапова встретится с россиянкой Виталией Дьяченко в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — £34 млн). Жеребьевка состоялась в Лондоне.

Шарапова выигрывала Уимблдон в 2004 году. Россиянка является обладательницей карьерного Большого шлема. В 2006 году она стала победительницей Открытого чемпионата США, в 2008 году — Открытого чемпионата Австралии, в 2012 и 2014 году — Открытого чемпионата Франции. Для Шараповой Уимблдон станет первым турниром на травяном покрытии в этом сезоне.

Уимблдон пройдет с 2 по 15 июля.