В настольный теннис сыграют на улице Заречье

Соревнования по настольному теннису пройдут на улице Заречье 30 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра физической культуры и спорта Юго-Восточного административного округа.

«Турнир по настольному теннису посвящен Международному Олимпийскому дню. Соревнования начнутся в 15.00, а регистрацию на турнир объявят на 30 минут раньше. Приглашаются все желающие, вход свободный», — сказано в источнике.

Желающих выступить на турнире по настольному теннису будут ждать по адресу улица Заречье, владение 7. (мю)