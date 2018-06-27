Ещё
В настольный теннис сыграют на улице Заречье
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Немцы опять не смогли дойти до Москвы"
"Немцы опять не смогли дойти до Москвы"

В настольный теннис сыграют на улице Заречье 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Соревнования по настольному теннису пройдут на улице Заречье 30 июня.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра физической культуры и спорта Юго-Восточного административного округа.
«Турнир по настольному теннису посвящен Международному Олимпийскому дню. Соревнования начнутся в 15.00, а регистрацию на турнир объявят на 30 минут раньше. Приглашаются все желающие, вход свободный», — сказано в источнике.
Желающих выступить на турнире по настольному теннису будут ждать по адресу улица Заречье, владение 7. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
Открытый турнир по бадминтону состоится на Люблинской В районе Люблино состоялся окружной этап детского футбольного турнира Дети из школы №2092 в районе Люблино стали призерами окружной спартакиады юнармейцев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира203
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»55
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином69
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России19
Тариф «БЕСПРЕДЕЛИЩЕЕЕ». Как разводят иностранцев11
Видео
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение