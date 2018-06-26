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Шарапова сфотографировалась с Кросби на Уимблдоне
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Шарапова сфотографировалась с Кросби на Уимблдоне 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова прибыла на Уимблдон и прогулялась по кортам вместе со звездой НХЛ, нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«Небольшой тур по Уимблдону вместе с Сидни Кросби», — написала бывшая первая ракетка мира.
Фото доступно в «твиттере» Марии Шараповой.
Мария занимает 24-ю строчку в рейтинге WTA.
Уимблдон пройдёт со 2 по 15 июля. Действующими победителями соревнований являются швейцарец Роджер Федерер и представительница Испании Гарбинье Мугуруса.
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