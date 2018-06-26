С. Уильямс: трудно поверить, что 1-й титул на Уимблдоне я выиграла 16 лет назад

Американки Винус и Серена Уильямс в преддверии старта Уимблдона поделились воспоминаниями о своих успехах на этом турнире.

«В свете предстоящего Уимблдона я не могу удержаться от приятных воспоминаний. Это было в 2000 году, когда мы с Сереной играли в полуфинале», — написала Винус в «Твиттере».

«Семь дней до Уимблдона. Трудно поверить, что с момента завоевания моего первого титула в Лондоне прошло 16 лет. Больше всего из того дня я помню искреннюю радость и поддержку от моей соперницы, старшей сестры и моей лучшей подруги Винус», — написала Серена в «Твиттере».