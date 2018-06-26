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Южный уступил Хасе в первом круге турнира в Антанье
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Южный уступил Хасе в первом круге турнира в Антанье 

Чемпионат.com 3 часа назад
Россиянин Михаил Южный не сумел выйти во второй раунд травяных соревнований в Анталье, в трёх партиях уступив представителю Нидерландов Робину Хасе (5) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 4:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. На счету Хасе 18 подач навылет и 2 реализованных брейка из 4 имевшихся. Двойных ошибок Робин не допустил. Южный отметился 5 эйсами, 3 двойными ошибками и реализовал 1 брейк-пойнт из 11 имевшихся.
Соперником Хасе по матчу второго раунда станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.
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