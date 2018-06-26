Ещё
Басилашвили победил Лайовича и вышел в четвертьфинал на турнире в Анталье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Басилашвили победил Лайовича и вышел в четвертьфинал на турнире в Анталье 

Чемпионат.com 2 часа назад
Грузин Николоз Басилашвили пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Анталье (Турция), обыграв серба Душана Лайовича (8) в трёх партиях — 6:4, 2:6, 7:5.
Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Басилашвили 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету Лайовича 5 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Также свой матч выиграл румын Мариуш Копил. В рамках первого раунда он победил турка Джема Илькеля (WC) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Во втором круге он сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром (2).
Чемпионат.com: последние новости
Павлюченкова в трёх партиях проиграла Кар. Плишковой в Истбурне Шарапова сфотографировалась с Кросби на Уимблдоне Кравчук уступил на старте парных соревнований в Анталье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Марадона показал неприличный жест на матче ЧМ34
Иранские болельщицы удивили откровенными нарядами27
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ67
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами290
Жена удаленного с поля Смольникова сделала заявление29
Видео
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
«Мы вовремя получили пощёчину»
Футбол Статьи
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение