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Аналитики: Вихлянцева одолеет Се Шувэй в первом круге турнира в Истбурне

Кравчук уступил на старте парных соревнований в Анталье

С. Уильямс: трудно поверить, что 1-й титул на Уимблдоне я выиграла 16 лет назад