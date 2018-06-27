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Победы Кербер, Квитовой и Конты — в обзоре 2-го круга турнира в Истбурне
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Победы Кербер, Квитовой и Конты — в обзоре 2-го круга турнира в Истбурне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в третий круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 6:3.
Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».
Британка Йоханна Конта победила сербку Александру Крунич со счётом 6:1, 6:3.
Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».
Чешка Петра Квитова оказалась сильнее представительницы Украины Катерины Бондаренко со счётом 7:5, 6:3.
Видеообзор этого поединка доступен на «Чемпионате».
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