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Соболенко: при 1:4 тренер сказал: «Если проигрываешь, то проигрывай в борьбе»
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Соболенко: при 1:4 тренер сказал: «Если проигрываешь, то проигрывай в борьбе» 

Чемпионат.com 29 июня 2018
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). В третьем сете она уступала со счётом 1:4.
«При счёте 1:4 тренер сказал мне: «Если проигрываешь, то проигрывай в борьбе. Сражайся. Выполняй удары точнее, проводи розыгрыши подольше, ты всегда ошибаешься в первом же ударе. Вас разделяет лишь один брейк, так что продолжай бороться. Делай всё, что в твоих силах, старайся попадать в корт. Ты очень много ошибаешься». Действительно, к тому моменту я допустила слишком много неточностей», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.
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