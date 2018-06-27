Конта выиграет у Возняцки на турнире в Истбурне, считают эксперты

Британка Йоханна Конта (13) уверенно вышла в третий раунд домашнего турнира категории Premier в Истбурне, победив сербку Александру Крунич со счётом 6:1, 6:3. За выход в четвертьфинал Йоханна 27 июня поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки (1).

Согласно котировкам, у датчанки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Возняцки оценивается коэффициентом 1.91, победа с форой «+2,5» гейма — 1.74. Если Конта сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.87. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.10. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.40.