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Согласно котировкам, Возняцки победит Кербер в полуфинале турнира в Истбурне
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Согласно котировкам, Возняцки победит Кербер в полуфинале турнира в Истбурне 

Чемпионат.com 11 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Датчанка Каролина Возняцки (1) не испытала серьёзных проблем в матче 1/4 финала турнира в Истбурне против представительницы Австралии Эшли Барти (8) — 6:4, 6:3. Соперницей Каролины по полуфиналу 29 июня станет Анжелик Кербер (Германия, 4).
Согласно котировкам, у датчанки больше шансов на победу в этом матче. Победа Кербер оценивается коэффициентом 1.95, победа с форой «+2,5» гейма — 1.62. Если Возняцки сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.83. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.15. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.20.
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