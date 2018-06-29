Согласно котировкам, Возняцки победит Кербер в полуфинале турнира в Истбурне

Датчанка Каролина Возняцки (1) не испытала серьёзных проблем в матче 1/4 финала турнира в Истбурне против представительницы Австралии Эшли Барти (8) — 6:4, 6:3. Соперницей Каролины по полуфиналу 29 июня станет Анжелик Кербер (Германия, 4).

Согласно котировкам, у датчанки больше шансов на победу в этом матче. Победа Кербер оценивается коэффициентом 1.95, победа с форой «+2,5» гейма — 1.62. Если Возняцки сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.83. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.15. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.20.