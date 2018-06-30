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Согласно котировкам, Возняцки разгромит Соболенко в финале турнира в Истбурне
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Согласно котировкам, Возняцки разгромит Соболенко в финале турнира в Истбурне 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Датчанка Каролина Возняцки пробилась в финал травяного турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания). В полуфинале первая ракетка соревнований сломила сопротивление немки Анжелики Кербер (4) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. В финальном матче Возняцки 30 июня встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
Согласно котировкам, у датчанки больше шансов на победу в этом матче. Победа Соболенко оценивается коэффициентом 3.60, победа с форой «+3,5» гейма — 1.91. Если Возняцки сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.28. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.83. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.90.
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