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Возняцки обыграла Барти и вышла в 1/2 финала турнира в Истбурне
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Возняцки обыграла Барти и вышла в 1/2 финала турнира в Истбурне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Датчанка Каролина Возняцки (1) не испытала серьёзных проблем в матче 1/4 финала турнира в Истбурне против представительницы Австралии Эшли Барти (8) — 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минута. На счету Возняцки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Её соперница отметилась 5 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 реализованными брейками из 7 имевшихся.
Соперницей Каролины по полуфиналу станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия, 7) — Анжелик Кербер (Германия, 4).
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