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Возняцки одержала волевую победу над Кербер в полуфинале турнира в Истбурне
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Возняцки одержала волевую победу над Кербер в полуфинале турнира в Истбурне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Датчанка Каролина Возняцки пробилась в финал травяного турнира категории Premier, который проходит в Истбурне (Великобритания). В полуфинале первая ракетка соревнований сломила сопротивление немки Анжелики Кербер (4), обыграв её со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. Возняцки выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Кербер 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов.
В финальном матче Возняцки встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, ранее в трёх сетах обыгравшей польскую спортсменку Агнешку Радваньскую.
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