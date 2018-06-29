Возняцки одержала волевую победу над Кербер в полуфинале турнира в Истбурне

Датчанка Каролина Возняцки пробилась в финал травяного турнира категории Premier, который проходит в Истбурне (Великобритания). В полуфинале первая ракетка соревнований сломила сопротивление немки Анжелики Кербер (4), обыграв её со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. Возняцки выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Кербер 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов. В финальном матче Возняцки встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко , ранее в трёх сетах обыгравшей польскую спортсменку Агнешку Радваньскую