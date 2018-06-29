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Надаль: Федерер заслужил быть первым номером посева на Уимблдоне
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Надаль: Федерер заслужил быть первым номером посева на Уимблдоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Первая ракетка мира мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал предоставление ему второго номера посева на Уимблдоне. Лидером посева стал швейцарец Роджер Федерер. Уимблдон стартует 2 июля.
«Роджер заслужил быть первым номером посева за многочисленные победы на Уимблдоне и успешное выступление на травяном покрытии в целом. Я же отлично выступил на грунте, это всегда помогает.
Корты Уимблдона — это особенное место, и сетка здесь очень важна. Ты никогда не знаешь, как здесь всё сложится. В прошлом году я проиграл Жилю Мюллеру, но демонстрировал теннис хорошего уровня", — цитирует Надаля Daily Express.
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