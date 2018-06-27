Российских теннисистов нет в посеве на Уимблдоне 

Касаткина посеяна на Уимблдоне 14-й, Шарапова — 24-й Первый номер посева получил швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль посеян на турнире под вторым номером. Россияне в число сеяных не попали.
Уимблдон-2018 пройдет со 2 по 15 июля.
Уимблдон. Мужчины. Посев
1. Роджер Федерер (Швейцария)
2. Рафаэль Надаль (Испания)
3. Марин Чилич (Хорватия)
4. Александер Зверев (Германия)
5. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина)
6. Григор Димитров (Болгария)
7. Доминик Тим (Австрия)
8. Кевин Андерсон (ЮАР)
9. Джон Изнер (США)
10. Давид Гоффен (Бельгия).