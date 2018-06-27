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Серена Уильямс получила 25-й номер «посева» на Уимблдоне
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Серена Уильямс получила 25-й номер «посева» на Уимблдоне 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-первая ракетка мира и семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс получит 25-й номер «посева» на Уимблдоне, который стартует 2 июля. Об этом сообщает в своем Твиттере корреспондент The Times Стюарт Фрэйзер.
Напомним, что теннисистка пропустила большую часть сезона-2017 из-за беременности и рождения дочери Олимпии и возобновила выступления только в марте этого года в Индиан-Уэллсе. В основную сетку Открытого чемпионата Франции американка попала по правилу защищенного рейтинга, но не входила в число «сеяных» и много говорила о несправедливости этого обстоятельства. В частности, она выражала надежду, что «в будущем возвращающиеся из декрета матери будут получать номера „посева“ в соответствии с прежним положением в рейтинге». В Париже Уильямс-младшая дошла до четвертого круга, но снялась перед матчем с Марией Шараповой из-за травмы руки.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который определяет номера «посева» игроков, исходя не только из положения в мировой классификации, но и результатов выступления на травяном покрытии.
В числе 32 «сеяных» Серена Уильямс заняла место Доминики Цибулковой. При этом важно отметить, что американка «посеяна» ниже Шараповой — ровно на одну позицию. Россиянка — 24-я.
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