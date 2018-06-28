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Федерер провёл со Стаховским свою первую тренировку на Уимблдоне
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Федерер провёл со Стаховским свою первую тренировку на Уимблдоне 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Швейцарец Роджер Федерер провёл свою первую тренировку в Лондоне, где со следующей недели стартует главный травяной турнир сезона Уимблдон. Спарринг-партнёром восьмикратного победителя турнира стал украинец Сергей Стаховский.
«Твоё лицо, когда ты тренируешься с величайшим игроком всех времён», — подписал фото Стаховский в своём «инстаграме».
В 2013 году Стаховский стал автором одной из самых больших сенсаций в истории Уимблдона — в матче второго раунда украинец, будучи 116-й ракеткой мира, выбил из соревнований Федерера.
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