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Шарапова посеяна на «Уимблдоне» 24-й, Серена Уильямс — 25-й
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Шарапова посеяна на «Уимблдоне» 24-й, Серена Уильямс — 25-й 

SPORT24.ru 59 минут назад
Стали известны сеяные спортсменки на турнире «Большого шлема» «Уимблдон». Под первым номером посеяна лидер мирового рейтинга Симона Халеп. Самый высокий посев из россиянок получила Дарья Касаткина, она 14-я. Мария Шарапова посеяна под 24-м номером, а вернувшаяся из декретного отпуска Серена Уильямс — под 25-м.
”Уимблдон”-2018. Женщины. Посев
1. Симона Халеп (Румыния) 2. Каролина Возняцки (Дания) 3. Гарбинье Мугуруса (Испания) 4. Слоан Стивенс (США) 5. Элина Свитолина (Украина) 6. Каролин Гарсия (Франция) 7. Каролина Плишкова (Чехия) 8. Петра Квитова (Чехия) 9. Винус Уильямс (США) 10. Мэдисон Киз (США)…14. Дарья Касаткина (Россия) 24. Мария Шарапова (Россия) 25. Серена Уильямс (США) 30. Анастасия Павлюченкова (Россия).
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