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Уильямс и Шарапова оказались «соседками»
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Серена Уильямс посеяна на Уимблдоне под 25-м номером, Шарапова — под 24-м 

Р-Спорт 3 часа назад
Фото: Reuters
Американская теннисистка Серена Уильямс получила 25-й номер посева от организаторов Уимблдонского турнира, россиянка Мария Шарапова будет 24-й сеяной, сообщается на официальном сайте турнира.
Уильямс-младшая, вернувшаяся в теннис после рождения ребенка, занимает 183-е место в мировом рейтинге. Также в число сеяных попали россиянки Дарья Касаткина (14) и Анастасия Павлюченкова (30). В мужской сетке соревнований российские теннисисты посеяны не будут.
Первая десятка сеяных выглядят следующим образом:
женщины — Симона Халеп (Румыния), Каролина Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Каролин Гарсия (Франция), Каролина Плишкова (Чехия), Петра Квитова (Чехия), Винус Уильямс (США), Мэдисон Киз (США);
мужчины — Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания), Марин Чилич (Хорватия), Александр Зверев (Германия), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Григор Димитров (Болгария), Доминик Тим (Австрия), Кевин Андерсон (ЮАР), Джон Изнер (США), Давид Гоффен (Бельгия).
Турнир пройдет 2-15 июля. Действующими обладателями титула в одиночном разряде являются Федерер и Мугуруса.
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