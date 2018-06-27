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Российская теннисистка Шарапова посеяна под 24-м номером на Уимблдонском турнире
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Российская теннисистка Шарапова посеяна под 24-м номером на Уимблдонском турнире 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 27 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова получила 24-й номер посева на Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема (призовой фонд — 34 млн фунтов стерлингов). Список сеяных теннисистов опубликован на официальном сайте турнира.
Наиболее высокий посев из российских теннисисток получила Дарья Касаткина — 14. Третьей россиянкой, посеянной на турнире, стала Анастасия Павлюченкова (30).
Под первым номером на Уимблдоне посеяна первая ракеткам мира румынка Симона Халеп. Американка Серена Уильямс, которая сем раз выигрывала Уимблдон, получила 25-й номер посева, несмотря на то, что в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 183-ю строчку. За последний год Уильямс приняла участие только в трех турнирах, так как долгое время не выступала из-за рождения ребенка. Действующая чемпионка Уимблдона испанка Гарбинье Мугуруса посеяна под третьим номером.
В мужском турнире россиян не оказалось среди сеяных теннисистов. Под первым номером посеян восьмикратный чемпион Уимблдона швейцарец Роджер Федерер. Второй номер посева получил двукратный победитель лондонского турнира Рафаэль Надаль.
Жеребьевка основной сетки соревнований пройдет в пятницу. Уимблдонский турнир начнется 2 июля и завершится 15 июля.
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