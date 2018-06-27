10 эйсов помогли Маннарино обыграть Беранкиса в матче второго раунда в Анталье

Француз Адриан Маннарино (1) добыл уверенную победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в матче второго раунда травяных соревнований в Анталье — 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Маннарино 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Беранкис отметился 2 эйсами, 3 раза ошибся при выполнении подачи и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 имевшихся.