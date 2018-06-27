Ещё
10 эйсов помогли Маннарино обыграть Беранкиса в матче второго раунда в Анталье
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 эйсов помогли Маннарино обыграть Беранкиса в матче второго раунда в Анталье 

Чемпионат.com 57 минут назад
Француз Адриан Маннарино (1) добыл уверенную победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в матче второго раунда травяных соревнований в Анталье — 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Маннарино 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Беранкис отметился 2 эйсами, 3 раза ошибся при выполнении подачи и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 имевшихся.
Соперником Маннарино по четвертьфиналу соревнований станет победитель пары Мирза Башич (Босния) — Жоау Соуза (Португалия, 6).
Чемпионат.com: последние новости
Победы Кербер, Квитовой и Конты — в обзоре 2-го круга турнира в Истбурне Остапенко отдала всего три гейма Бузэрнеску в 1/8 финала турнира в Истбурне Чеккинато обыграл Истомина и вышел в 1/4 финала турнира в Истбурне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином41
Родченков пытался убить себя во время ЧМ229
Проститутки Екатеринбурга похвалили иностранцев183
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся4
Жена удаленного с поля Смольникова сделала заявление47
Видео
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:44
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся
ЧМ по футболу 2018
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:57
Египет обвинил Чечню в поражении сборной
ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:44
Россиянкам «мстят» за флирт с иностранцами
ЧМ по футболу 2018 Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение