Джумхур обыграл Маннарино в финале турнира в Анталье

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Джумхура 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Маннарино выполнил 1 подачу навылет и реализовал 2 из 2-х имевшихся брейк-пойнта. Двойных ошибок француз не допустил.

Титул в Анталье стал для Джумхура третьим на турнирах категории ATP. Ранее 26-летний теннисист побеждал в Москве и Санкт-Петербурге.