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Джумхур обыграл Маннарино в финале турнира в Анталье
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Джумхур обыграл Маннарино в финале турнира в Анталье 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Босниец Дамир Джумхур (2) оказался сильнее француза Адриана Маннарино (1) в финальном матче травяных соревнований в Анталье — 6:1, 1:6, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Джумхура 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Маннарино выполнил 1 подачу навылет и реализовал 2 из 2-х имевшихся брейк-пойнта. Двойных ошибок француз не допустил.
Титул в Анталье стал для Джумхура третьим на турнирах категории ATP. Ранее 26-летний теннисист побеждал в Москве и Санкт-Петербурге.
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