Ещё
Гарсия-Лопес и Соуза пробились в 1/4 финала турнира в Анталье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гарсия-Лопес и Соуза пробились в 1/4 финала турнира в Анталье 

Чемпионат.com 2 часа назад
Португалец Жоау Соуза (6) добыл волевую победу над представителем Боснии Мирзой Башичем в матче второго раунда травяных соревнований в Анталье — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. На счету Соузы 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк— пойнта из 10 имевшихся. Башич отметился 8 эйсами, 2 раза ошибся при выполнении подачи и реализовал 3 брейк-пойнта из 18 имевшихся. Соперником Соузы по четвертьфиналу соревнований станет первый сеяный на соревнованиях француз Адриан Маннарино.
В параллельном матче второго раунда соревнований испанец Гильермо Гарсия-Лопес оказался сильнее представителя Нидерландов Робина Хасе (5) — 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету победителя 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Хасе отметился 13 эйсами, 4 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся. Следующим соперником Гарсия-Лопеса станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция, 4) — Блаж Кавчич (Словения).
Чемпионат.com: последние новости
Шарапова сфотографировалась с Кросби на Уимблдоне Кравчук уступил на старте парных соревнований в Анталье Ватутин не сумел выйти во второй раунд квалификации Уимблдона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»28
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином64
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России6
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Проститутки Екатеринбурга похвалили иностранцев191
Видео
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:44
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся
ЧМ по футболу 2018
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение