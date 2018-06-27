Гарсия-Лопес и Соуза пробились в 1/4 финала турнира в Анталье 

Португалец Жоау Соуза (6) добыл волевую победу над представителем Боснии Мирзой Башичем в матче второго раунда травяных соревнований в Анталье — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. На счету Соузы 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк— пойнта из 10 имевшихся. Башич отметился 8 эйсами, 2 раза ошибся при выполнении подачи и реализовал 3 брейк-пойнта из 18 имевшихся. Соперником Соузы по четвертьфиналу соревнований станет первый сеяный на соревнованиях француз Адриан Маннарино.
В параллельном матче второго раунда соревнований испанец Гильермо Гарсия-Лопес оказался сильнее представителя Нидерландов Робина Хасе (5) — 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету победителя 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Хасе отметился 13 эйсами, 4 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся. Следующим соперником Гарсия-Лопеса станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция, 4) — Блаж Кавчич (Словения).