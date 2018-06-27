Монфис обыграл Кавчича и вышел в четвертьфинал турнира в Анталье

Французский теннисист Гаэль Монфис (4) в трёх партиях обыграл словенца Блажа Кавчича и вышел в 1/4 финала травяных соревнований в Анталье — 6:3, 5:7, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Монфиса 19 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5 возможных. Кавчич отметился 9 эйсами, 1 раз ошибся при выполнении подачи и сделал 2 брейка из 7 возможных.