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Двое подмосковных теннисистов поедут на турнир Большого шлема в Лондон
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Двое подмосковных теннисистов поедут на турнир Большого шлема в Лондон 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Двое теннисистов из Подмосковья поедут на турнир Большого шлема в Великобританию, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
rightВ Лондоне со 2 по 15 июля пройдет чемпионат мира по теннису. Общий призовой фонд турнира составляет 20 миллионов долларов, отмечается в материале.
"В составе сборной России на травяной корт Уимблдона выйдут двое подмосковных теннисистов: Карен Хачанов, который занимает 36-ю строчку мирового рейтинга, и Анастасия Павлюченкова — 28-я в мире", — говорится в сообщении.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал спортсменам успехов.
"Уимблдон — старейшее международное теннисное событие. В этом престижном турнире принимают участие только сильнейшие ракетки мира, среди которых подмосковные спортсмены — Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. Оба теннисиста занимают высокие строчки мирового рейтинга, у них есть все шансы пройти также далеко в предстоящем мейджоре", — цитирует министра пресс-служба.
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