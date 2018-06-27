Двое подмосковных теннисистов поедут на турнир Большого шлема в Лондон

rightВ Лондоне со 2 по 15 июля пройдет чемпионат мира по теннису. Общий призовой фонд турнира составляет 20 миллионов долларов, отмечается в материале.

"В составе сборной России на травяной корт Уимблдона выйдут двое подмосковных теннисистов: Карен Хачанов , который занимает 36-ю строчку мирового рейтинга, и Анастасия Павлюченкова — 28-я в мире", — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал спортсменам успехов.

"Уимблдон — старейшее международное теннисное событие. В этом престижном турнире принимают участие только сильнейшие ракетки мира, среди которых подмосковные спортсмены — Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. Оба теннисиста занимают высокие строчки мирового рейтинга, у них есть все шансы пройти также далеко в предстоящем мейджоре", — цитирует министра пресс-служба.