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Монфис обыграл Кавчича и вышел в четвертьфинал турнира в Анталье
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Монфис обыграл Кавчича и вышел в четвертьфинал турнира в Анталье 

Чемпионат.com 2 часа назад
Французский теннисист Гаэль Монфис (4) в трёх партиях обыграл словенца Блажа Кавчича и вышел в 1/4 финала травяных соревнований в Анталье — 6:3, 5:7, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Монфиса 19 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5 возможных. Кавчич отметился 9 эйсами, 1 раз ошибся при выполнении подачи и сделал 2 брейка из 7 возможных.
Соперником Монфиса по четвертьфиналу соревнований в Анталье станет испанский теннисист Гильермо Гарсия-Лопес.
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