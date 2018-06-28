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Монфис вышел в полуфинал турнира в Анталье
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Монфис вышел в полуфинал турнира в Анталье 

Чемпионат.com 1 час назад
Француз Гаэль Монфис (4) обыграл испанского теннисиста Гильермо Гарсия-Лопеса в четвертьфинальном поединке травяных соревнований в Анталье — 7:6 (7:3), 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету Монфиса 12 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 имевшихся. Двойных ошибок француз не допускал. Гарсия-Лопес отметился 3 подачами навылет и 3 двойными ошибками. Единственный добытый брейк-пойнт испанец реализовать не сумел.
В полуфинальном матче Монфис встретится со своим соотечественником Адрианом Маннарино.
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