Монфис вышел в полуфинал турнира в Анталье

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету Монфиса 12 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 имевшихся. Двойных ошибок француз не допускал. Гарсия-Лопес отметился 3 подачами навылет и 3 двойными ошибками. Единственный добытый брейк-пойнт испанец реализовать не сумел.