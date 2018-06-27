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Проклятие победителя Кубка конфедераций действует: Германия подтвердила
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Проклятие победителя Кубка конфедераций действует: Германия подтвердила 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная Германии стала очередной жертвой «проклятия Кубка конфедераций». Еще ни разу сборная после победы на Кубке конфедераций не смогла стать чемпионом мира.
В 1997 году титул выиграла Бразилия, а год спустя уступила в финале ЧМ-1998 Франции (0:3). Победитель Кубка конфедераций-1999 Мексика вылетела в 1/8 финала ЧМ-2002 от США (0:2), а Франция, выигравшая турнир в 2001 году (раньше Кубок конфедераций разыгрывался раз в два года), через год даже не вышла из группы.
В 2003 году Кубок конфедераций снова выиграла Франция, которая проиграла в финале ЧМ-2006 Италии в серии пенальти. Бразилия завоевала трофей в 2005 году, а на чемпионате мира уступила в четвертьфинале как раз Франции (0:1).
В 2009 и 2013 году Кубок конфедераций также выигрывала Бразилия, которая затем на чемпионате мира проиграла Голландии в четвертьфинале (1:2) и Германии в полуфинале (1:7) соответственно.
Наконец Кубок конфедераций-2017 выиграла сборная Германии, которая на ЧМ-2018 не вышла из группы.
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