Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест

Серена Уильямс отказалась от допинг-теста

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдавать внеплановый допинг-тест. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Deadspin.

Офицер Антидопингового агентства США (USADA) приехал к теннисистке домой во Флориду 14 июня. Уильямс не было дома, однако, узнав о визите допинг-офицера, она отказалась сдавать тест и пожаловалась директору Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону на предвзятое отношение.

По ее словам, она подвергается внезапным допинг-проверкам чаще других спортсменок: в 2018 их было уже пять.

В USADA заявили, что организация вправе проверять спортсменов неограниченное число раз. WTA не вправе влиять на проверки USADA, поэтому жалоба Серены Уильямс останется без рассмотрения.

Отказ от прохождения допинг-теста не будет считаться нарушением, поскольку офицер USADA заранее не предупредил Уильямс о своем прибытии. Теннисистка также отказалась сообщить свое местонахождение, однако регламент позволяет два подобных нарушения в течение года.

На стартовавшем 25 июня Уимблдоне, третьем в году турнире серии «Большого шлема», Серена Уильямс планирует выступить в одиночном и парном разрядах.