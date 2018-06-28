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Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест
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Серена Уильямс отказалась от допинг-теста 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдавать внеплановый допинг-тест. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Deadspin.
Офицер Антидопингового агентства США (USADA) приехал к теннисистке домой во Флориду 14 июня. Уильямс не было дома, однако, узнав о визите допинг-офицера, она отказалась сдавать тест и пожаловалась директору Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону на предвзятое отношение.
По ее словам, она подвергается внезапным допинг-проверкам чаще других спортсменок: в 2018 их было уже пять.
В USADA заявили, что организация вправе проверять спортсменов неограниченное число раз. WTA не вправе влиять на проверки USADA, поэтому жалоба Серены Уильямс останется без рассмотрения.
Отказ от прохождения допинг-теста не будет считаться нарушением, поскольку офицер USADA заранее не предупредил Уильямс о своем прибытии. Теннисистка также отказалась сообщить свое местонахождение, однако регламент позволяет два подобных нарушения в течение года.
На стартовавшем 25 июня Уимблдоне, третьем в году турнире серии «Большого шлема», Серена Уильямс планирует выступить в одиночном и парном разрядах.
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