Азаренко обыграла Пуиг в выставочном матче

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в двух партиях одержала победу над олимпийской чемпионкой 2016 года, представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг на выставочном турнире Boodles Challenge в Бакингемшире (Великобритания) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Ранее бывшая первая ракетка мира в выставочном матче потерпела поражение от немки Андреа Петкович со счётом 1:6, 3:6.

Турнир Boodles Challenge проводится в преддверии Уимблдона, который пройдёт со 2 по 15 июля 2018 года.