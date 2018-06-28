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Азаренко обыграла Пуиг в выставочном матче
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Азаренко обыграла Пуиг в выставочном матче 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в двух партиях одержала победу над олимпийской чемпионкой 2016 года, представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг на выставочном турнире Boodles Challenge в Бакингемшире (Великобритания) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.
Ранее бывшая первая ракетка мира в выставочном матче потерпела поражение от немки Андреа Петкович со счётом 1:6, 3:6.
Турнир Boodles Challenge проводится в преддверии Уимблдона, который пройдёт со 2 по 15 июля 2018 года.
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