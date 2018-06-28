Хачанов уступил Димитрову на выставочном турнире в Харлингхэме

Хачанов, занимающий в рейтинге ATP 40-ю строчку, ранее ни разу не встречался с шестой ракеткой мира Григором Димитровым.

Ранее стало известно, что ни один из российский теннисистов не попал в итоговый посев на главный травяной турнир сезона Уимблдон. Болгарский теннисист станет седьмой ракеткой соревнований. Уимблдон-2018 пройдёт со 2 по 15 июля.