Блинкова и Вондроушова не сумели пробиться в основную сетку Уимблдона в паре

Россиянка Анна Блинкова и чешская теннисистка Маркетта Вондроушова завершили выступление в парном разряде на Уимблдоне, третьем в сезоне турнире «Большого шлема». В заключительном раунде квалификации они уступили китаянке Хань Синьюнь и представительнице Таиланда Луксике Кумкхум со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 2:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. Блинкова и Вондроушова обошлись без подач навылет, допустили 13 двойных ошибок и упустили 11 брейк-пойнтов. На счету победительниц 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14, эйсов у них не было.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» завершится 15 июля.