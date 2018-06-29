М. Зверев победил Кукушкина и вышел в финал соревнований в Истбурне

Представитель Германии Миша Зверев вышел в финал травяного турнира категории ATP 250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В полуфинале он обыграл теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 7:6 (11:9), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Зверев выполнил 3 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Кукушкина 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов. В финальном матче Зверев сразится со словаком Лукашем Лацко , ранее обыгравшим итальянца Марко Чеккинато (4). Это неполный текст новости