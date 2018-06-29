Ещё
М. Зверев победил Кукушкина и вышел в финал соревнований в Истбурне
Далее:
Читайте также:
Ещё

М. Зверев победил Кукушкина и вышел в финал соревнований в Истбурне 

Чемпионат.com 1 час назад
Представитель Германии Миша Зверев вышел в финал травяного турнира категории ATP 250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В полуфинале он обыграл теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 7:6 (11:9), 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Зверев выполнил 3 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Кукушкина 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.
В финальном матче Зверев сразится со словаком Лукашем Лацко, ранее обыгравшим итальянца Марко Чеккинато (4).
Это неполный текст новости
Чемпионат.com: последние новости
Ни один россиянин не сыграет на парном турнире Уимблдона Южный вышел в финал квалификации в Анталье Возняцки: я была близка к поражению от Кербер, но смогла исправить ситуацию
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер известный футболист7
Провал Германии на ЧМ объяснили местью убитых в ВОВ148
Губерниев раскрыл победную тактику сборной России78
«Сборная Германии» попросила убежище в России26
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ271
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение