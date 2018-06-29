Предвзятое отношение: Серена не сдала допинг-пробу

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдать допинг-пробу, пожаловавшись на предвзятое отношение. По мнению экс-первой ракетки мира, ее по какой-то причине проверяют куда чаще и тщательнее других спортсменок.

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдавать незапланированный допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение. По информации интернет-портала Deadspin, инцидент случился 14 июня в доме 36-летней спортсменки во Флориде — допинг-офицер, прибывший во владения экс-первой ракетки мира, руководствуясь правилами, не собирался уходить от Уильямс без взятой пробы.

Отмечается, что между Сереной и работником антидопинговой службы США (USADA) произошел открытый конфликт, по итогам которого теннисистка решила позвонить главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону и пожаловаться тому на пристрастное поведение ее непрошенного гостя. В USADA, комментируя инцидент, позднее подчеркнули, что не видят в данной ситуации какого-то предвзятого отношения к Уильямс. Кроме того, агентство посетовало на то, что подобные звонки спортсменки Саймону не являются редкостью.

Известно, что недовольство Серены было вызвано не самим фактом визита в ее дом допинг-офицера, а якобы слишком уж частым тестированием — возобновившая в начале 2018-го карьеру после родов американка за этот год уже успела сдать пять допинг-проб, и ни одна из них не дала положительный результат.

По мнению Уильямс, ее по какой-то причине проверяют значительно тщательнее других «коллег по цеху».

«За более чем 23 года профессиональной карьеры Серена ни разу не сдала положительного допинг-тесте. Ее проверяли в несколько раз чаще, чем других, и она смиренно выполняла все требования USADA. Хоть она и продолжает подчиняться политике организации, нет абсолютно никаких оснований для таких целенаправленных проверок», — сказал пресс-секретарь уроженки Мичигана.

В USADA при этом отмечают, что имеют право тестировать спортсменок с любой периодичностью.

Любопытно также, что обращение Серены в WTA носит исключительно формальный характер — теннисная федерация не имеет возможности влиять на частоту допинг-тестов спортсменов и, следовательно, не может рассмотреть жалобу экс-первой ракетки планеты.

Несмотря на то что в итоге Уильямс так и не сдала допинг-пробу от 14 июня, это не приведет к ее немедленной дисквалификации. Более того, данный инцидент даже не был засчитан USADA как нарушение антидопингового регламента, так как работник агентства прибыл в дом теннисистки без предварительного звонка.

Правда, один штраф Серена все-таки получила, не указав о своем местонахождении в специальной системе, чего тоже требует регламент — за год, что примечательно, допускается всего два подобных несоблюдения.

Перерыв в карьере теннисистка брала из-за беременности и рождения ребенка. О грядущей свадьбе Уильямс и бизнесмена Алексиса Оганяна стало известно в конце 2016 года, а уже вскоре в СМИ появилась информация про беременность спортсменки, взявшей паузу после Открытого чемпионата Австралии — 2017. В итоге осенью минувшего года на свет появилась дочь звездной американки — Алексис Олимпия Оганян , а спустя пару месяцев пара официально поженилась.

На корт Серена вернулась уже в начале 2018-го, однако в текущем сезоне пока что ничего не выиграла. Одной из причин данного неуспеха экс-первой ракетки мира стала ее низкая позиция в рейтинге WTA, где она серьезно сбавила в позициях в результате декретного отпуска.

На фоне этого в теннисной федерации даже активно стали вестись разговоры о возможном изменение системы подсчета рейтинга для беременных спортсменок.

«Мы готовы изменить свои правила в соответствии с позицией наших игроков.

На данный момент теннисисткам, ушедшим в декрет, дается два года, чтобы вернуться в тур, используя их рейтинг на день, когда они отбыли в декрет.