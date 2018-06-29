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Федерер: Беккер, Эдберг и Сампрас повлияли на мою игру
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Федерер: Беккер, Эдберг и Сампрас повлияли на мою игру 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Второй номер мирового рейтинга Роджер Федерер назвал троих теннисистов, на которых равнялся, когда начинал карьеру на профессиональном уровне.
«Думаю, что на мой стиль игры повлияли те теннисисты, которыми я восхищался. Это Борис Беккер, Стефан Эдберг и Пит Сампрас. Все они играли очень похоже, но каждый был настоящей индивидуальностью на корте. Каждый действовал одноручным бэкхендом, я играю аналогично», — цитирует швейцарца Tennis World USA.
36-летний Федерер будет посеян под первым номером на предстоящем Уимблдоне, который будет проходить со 2 по 15 июля.
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