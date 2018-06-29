Федерер: Беккер, Эдберг и Сампрас повлияли на мою игру 

Второй номер мирового рейтинга Роджер Федерер назвал троих теннисистов, на которых равнялся, когда начинал карьеру на профессиональном уровне.
«Думаю, что на мой стиль игры повлияли те теннисисты, которыми я восхищался. Это Борис Беккер, Стефан Эдберг и Пит Сампрас. Все они играли очень похоже, но каждый был настоящей индивидуальностью на корте. Каждый действовал одноручным бэкхендом, я играю аналогично», — цитирует швейцарца Tennis World USA.
36-летний Федерер будет посеян под первым номером на предстоящем Уимблдоне, который будет проходить со 2 по 15 июля.