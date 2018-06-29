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Федерер и Надаль узнали соперников
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Федерер сыграет с сербом Лайовичем в первом круге Уимблдона 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер встретится с сербом Душаном Лайовичем в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — £34 млн). Жеребьевка состоялась в Лондоне.
В других матчах первого круга посеянный под вторым номером испанец Рафаэль Надаль сыграет с израильтянином Дуди Селой, хорват Марин Чилич (3) — с японцем Ёсихито Нисиокой, немец Александр Зверев (4) — с австралийцем Джеймсом Даквортом.
Россиянин Дмитрий Медведев встретится с хорватом Борной Чоричем (15), Михаил Южный — с хорватом Иво Карловичем, Евгений Донской — с немцем Филиппом Кольшрайбером (25), Карен Хачанов — с испанцем Давидом Феррером.
Уимблдон стартует 2 июля. В прошлом году турнир выиграл Федерер.
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